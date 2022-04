Het lot van Neilson Powless: Bijna 900 watt op uitloper La Redoute én toch moeten lossen bij Remco Evenepoel

Neilson Powless durfde het gisteren als enige aan om Remco Evenepoel te proberen volgen op de uitloper van La Redoute tijdens Luik-Bastenaken-Luik. De 25-jarige Amerikaan verzette hemel en aarde om zich in het spoor van de ‘Aerokogel’ te nestelen, zonder succes. Powless trapte op die uitloper van 800 meter maximaal 886 watt en verloor in totaal zeven seconden op een ontketende Evenepoel.

Nochtans zijn de Strava-gegevens van de renner van EF Education-EasyPost indrukwekkend. De uitloper van 800 meter net na de beklimming van La Redoute legde hij af aan een snelheid van 38,6 kilometer per uur met een gemiddelde van 423 watt. Bij de aanzet van Evenepoel haalde Powless een piekwaarde van 886 watt.

Evenepoel haalde gedurende een minuut en acht seconden een gemiddelde snelheid van 42,5 kilometer per uur op die strook, mét ruime voorsprong de snelste tijd ooit. Al blies de wind wel in het voordeel op die uitloper, een groot verschil met de zijwind op de beklimming zelf. Wout van Aert moest van iets verder komen en had zes seconden meer nodig dan zijn jongere landgenoot. Op Strava kunnen de wattages van Evenepoel niet geraadpleegd worden.