Geen gewone bistro: in ’t Russelt serveert chef Jarne tarbot, truffel en kaviaar

In 2019 heropende de jonge chef Jarne Geladé (24) bistro ’t Russelt in Diepenbeek. Corona bemoeilijkte de opstart, maar vandaag draait zijn zaak als een tierelier. Zin in pakweg een steak Rossini of een koningskrab? Dan is dit een te overwegen adresje.

Corona hakte er in heel wat restaurants met een jarenlange bekendheid goed in. Wat moet dat dan geweest zijn voor jonge horecaondernemers met een pas geopende zaak? “Het was zwaar. Amper vijf maanden na de opening moest ik de deuren sluiten”, zegt Jarne Geladé, die na zijn opleiding in de Hasseltse Hotelschool souschef was in d’Entrecôte (Borgloon) en De Stadt van Luijck (Sint-Truiden). “Al snel droomde ik van een eigen zaak. Toen de vorige eigenaars - goede vrienden van mijn vader - zeiden dat ’t Russelt te koop stond, twijfelde ik geen seconde.”

De vorige uitbaters serveerden klassieke bistrogerechten. Sinds de overname is de kaart nog altijd traditioneel, maar Jarne tilt de gerechten naar een hoger niveau door het gebruik van producten uit de haute cuisine. Tarbot, truffel, kaviaar, ganzenlever en zwezeriken, bijvoorbeeld.

Wij kozen voor zeetong meunière (500 gram, 49,50 euro), mooi geserveerd met een groentemix van asperges, courgette, een peentje en een maïskolfje. De zeetong was gebakken met een licht, knapperig korstje en bestrooid met grijze garnalen. De fijne botersaus werd opgediend in een apart kannetje. Zeetong comme il faut.

Zeetong meunière, mooi geserveerd met een groentenmix van asperges, courgette, een peentje en een maïskolfje. — © Luc Daelemans

Voor een facultatief doosje Royal Belgian Caviar Gold Label van 30 gram – origineel opgediend in een ijskubus – geldt de dagprijs (40 à 45 euro). Maître Lennert Holsteens, een ex-klasgenoot van Jarne, schonk bij dit gerecht een glas Tinus (7,50 euro) van Limburger Jean-Marie Guffens.

Royal Belgian Caviar Gold Label van 30 gram, origineel opgediend in een ijskubus. — © Luc Daelemans

Aan de overzijde verscheen een bord met filet pur Rossini: een royaal stuk Belgisch witblauw met gebakken ganzenlever en truffelschilfers (55 euro). Niet van geproefd, maar de commentaar was lovend. Conclusie: ’t Russelt by Jarne is een degelijke bistro met een beperkte, maar mooie kaart. Dat de prijzen boven het bistrogemiddelde liggen, heeft vooral te maken met de keuze van de producten.

Filet pur Rossini: een royaal stuk Belgisch witblauw met gebakken ganzenlever en truffelschilfers. — © Luc Daelemans

Waarom hier uit eten?

1. Stemmig interieur. De wit-zwarte schaakbordvloer, houten gebinten, een plantenwand en een oude schouw contrasteren mooi met het eigentijdse meubilair.

© Luc Daelemans

2. Ruim terras met een overkapping die open en dicht kan. Voor de frissere avonden voorzag Jarne een systeem met straalkacheltjes.

3. Wijnkaart met 250 referenties, voornamelijk uit Frankrijk, Spanje en Italië. Er staan ook heel wat wijnen uit de Nieuwe Wereld op. Limburg wordt vertegenwoordigd door Wijnkasteel Genoels-Elderen.

Adres

Russelbeekstraat 2, Diepenbeek

Open

ma, di, vr en zo 12 en 18 uur – za 18 uur

Praktisch

www.trusselt.com011/19.39.49