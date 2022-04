Zavelzekskes sluiten carnavalsseizoen af met dialectmis

Maasmechelen

Na twee jaar wachten, konden de Maasmechelse Zavelzekskes nog eens een dialectmis houden. Prins Bram, jeugdprins Robbe, jonkheer Thibeau, jonkvrouw Calleigh, spietslauper Jomme, president Gilbert en de hele raad sloten hun seizoen zo weer traditioneel af in de kerk van Proosterbos.

De Zavelkapel zorgde voor de muzikale noot. Voorzitter Tony Ramaekers overliep het bewogen seizoen. “Tijdens de samenzang in het dialect werd er gesjonkeld en mee gezongen op de muziek van Op de purperen heide, een eerbetoon aan Huubke Vranken zaliger”, zegt Tony. Na de viering waren er paaseitjes en drankjes voorzien. Ook konden de aanwezigen nog wat napraten over het seizoen. Vervolgens gingen de leden van de Zavelzekskes naar ‘de pomp’ om het seizoen officieel af te sluiten. “Op de plaats waar we op 11 november onze mutsen opgezet hebben, namen we ze nu af”, zegt

prins Bram. jth