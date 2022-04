Symbolica brengt Vlaggendans terug naar C-mine

Het adrenalinepeil van de leden van Vlaggendansgroep Symbolica begint stilaan te stijgen, want over een week staan ze op het grote podium van C-mine. Een gebruikelijke plaats om op te treden voor de groep, maar nu is het voor iedereen toch weer even geleden. Er wordt nog hard gewerkt aan de laatste afwerking. "We kijken enorm uit naar het optreden", vertelt Dries Teuwen, co-voorzitter van Symbolica. "Op C-mine optreden, voelt altijd als thuiskomen, maar het blijft toch geweldig voor onze jongens dat ze de kans kunnen krijgen om op zo’n podium voor zoveel mensen op te treden. Het is voor de jongste groep ook de eerste keer dat ze in zo'n grote zaal op het podium zullen staan. Na twee jaar corona kan dat wel tellen."

Muzikaal spektakel

In 2019 werd de vlaggendansgroep Koninklijk verklaard. Dat ging gepaard met heel wat festiviteiten en herinneringen aan de afgelopen 50 jaar van de groep. "Nu we ons 50-jarig bestaan goed gevierd hebben, willen we ons volledig focussen op de toekomst en bezig zijn met hoe we herinnerd willen worden als we 100 jaar bestaan", vult Dries aan. "Daarom hebben we een stevig vernieuwende wind in ons programma ingeblazen. Ondanks de charme van de nostalgische oude nummers, richtten we ons nu meer op modernere choreografieën met muziek van nu."

Ditmaal mogen we niet alleen vlaggendansers op het podium verwachten, maar ook muzikanten. Voor dit optreden schakelde Symbolica namelijk de slagwerkleerlingen van de Genkse Academie in om een extra muzikale dimensie te geven aan de show. "De leerlingen van de academie zullen enkele nummers met ons meespelen, wat voor een mooi effect zal zorgen", aldus Dries. "Het publiek zal dus niet alleen visueel, maar ook auditief verwend worden.”

(Foto’s: Tony Van Galen)

Het optreden vindt plaats op 30 april om 20 uur in de grote zaal van C-mine Genk. Wie naar het vlaggen- en muziekspektakel wil komen kijken kan nog steeds tickets kopen via de website van Symbolica. www.symbolica.be/tickets