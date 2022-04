Eindelijk weer wijkrestaurant in Kerkhoven

Het was een blij weerzien op donderdag 21 april, tijdens het eerste wijkrestaurant in Kerkhoven sinds lange tijd.

Samen genieten, lekker eten, een fris pintje en een gezellige babbel. Dat waren de ingrediënten voor het wijkrestaurant in Kerkhoven. Om 12 uur werd er gestart met een lekkere minestronesoep, daarna kipfilet met champignonsaus, een slaatje en frieten. Om het laatste gaatje te vullen, was er nog rijstpap met bruine suiker. Dat gaf alleen maar blije gezichten bij het naar huis gaan. Op 19 mei is er weer een wijkrestaurant gepland.