Ham

Nadat de datum eerder vastgelegd was in januari 2021, kon Neos Ham op 21 april 2022 eindelijk haar ledenfeest laten doorgaan. "Met 125 leden hebben we er een mooi en gezellig feest van gemaakt", klinkt het. "Er was een receptie, een viergangenmenu en muziek gebracht door Liselotte en Geert. Het deed de leden goed dat ze samen nog eens uitgebreid hun verhalen konden vertellen."