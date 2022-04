Genkse reumatoloog brengt zijn levensverhaal voor Neos Zutendaal.

De Genkse reumatoloog dr. Jan Remans staat in Genk en omgeving bekend als 'Jan van Jef van Bootejang' en daar gaat hij prat op. Bekend is hij uiteraard ook als voormalig senator, maar vooral als eerste reumadokter van Limburg.

Op 21 april bracht de 82-jarige specialist op de Lieteberg een exposé over reuma, zijn rol in de behandeling ervan en de ontwikkeling van deze medische wetenschap als geheel. Vanuit het niets begon hij aan de ontplooiing van een medische specialiteit. Voor 64 Neos-leden deelde hij het verhaal van een dokter in de geneeskunde en geaggregeerde in de lichamelijke opvoeding die na een bijkomende opleiding in Congo besloot zich te specialiseren in ziekten verbonden aan ‘bewegen’. Jan kon voetballen en deed in Kinshasa mee aan wedstrijden van de nationale Congolese ploeg.

Terug in ons land kwamen bewegingspatiënten op zijn kabinet. Jan besefte dat hij er geen adequaat antwoord op had en besloot zich internationaal te vervolmaken. Hij volgde een specialisatie aan de universiteit van Leiden. Hij stelde vast hoe ze lang geleden in Finland reumapatiënten opereerden en hoe in Schotland cortisone als ontstekingsremmer vervangen werd door een medicament waarmee een patiënt bij zichzelf cortisone aanmaakte. Ruim vijftig jaar geleden werd hij een van de allereerste specialist-geneesheren in Vlaanderen die voor reuma een aparte behandeling organiseerde. Als kind van de streek - vader van Gelieren, moeder van Sledderlo en met roots in Munsterbilzen, langs grootmoederszijde - wou hij ermee starten in het Sint Jans Ziekenhuis om uiteindelijk zijn eigen reumacentrum op te richten, waar vandaag zeven geneesheren actief zijn.

Jan Remans leerde zijn publiek dat reuma een verzamelnaam is voor meer dan 200 reumatische aandoeningen. Alle soorten reuma hebben gemeen dat de pijn ervaren wordt in delen van het bewegingsapparaat zoals botten, spieren, gewrichten en pezen. De pijn is niet het gevolg van een ongeval of blessure, maar wordt vaak gekenmerkt door een ontsteking. Zijn uiteenzetting duurde lang en eindigde met beschrijvingen van mogelijk behandelingen van een ziekte die soms zelfs 2-jarige kinderen treft.