Stalker krijgt 1 jaar cel omdat hij thuisverpleegster herhaaldelijk lastigvalt

De verschillende feiten van belaging vonden plaats in 2019 en 2020. De man viseerde daarbij een zelfstandige thuisverpleegster die hij had leren kennen toen ze zijn echtgenote kwam verzorgen. “Toen al viel hij het slachtoffer lastig en zocht hij lichamelijk contact. De vrouw is onmiddellijk gestopt met daar te werken”, aldus de aanklager die de vijftiger bestempelde als “een echte psychopaat”.

De boodschap was echter niet duidelijk genoeg, want de man bleef het slachtoffer ook na haar uren lastigvallen. “Hij liep schreeuwend rond in de buurt van haar woning, hij achtervolgde haar, sprong voor haar auto en stond in de gietende regen aan het raam van haar huis naar binnen te kijken”, zo sprak de procureur. De dag nadat de man werd voorgeleid, begon de stalking volgens de procureur opnieuw. “Hij haalde allerlei uitvluchten aan. Zo zei hij dat het slachtoffer zijn huwelijk kapot had gemaakt.”

Zijn advocaat stelt dat de man mogelijks gevoelens had voor het slachtoffer. “Hij is een boom van een vent met een klein hartje. Hij heeft een psychische kwetsbaarheid. Hij was volgens mij wat verliefd op het slachtoffer en heeft daardoor misschien wat ongepast gedrag getoond.”

Stalkingsproblematiek

Verder viel de man, volgens de aanklager, ook nog een medewerkster van het OCMW in Zutendaal lastig en belde hij een oude kennis op nadat hij haar in de winkel tegenkwam. “Die vrouw had niet enthousiast genoeg op hem gereageerd waardoor hij haar uitmaakte voor ‘ambetante kut’”, aldus de aanklager. Voor deze twee beschuldigingen krijgt hij de vrijspraak omdat het om een eenmalig feit gaat en dus niet als ernstige belaging kan gezien worden.

Voor de feiten ten aanzien van de verpleegster krijgt hij een jaar cel met volledig uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten behandelen voor zijn stalkingsproblematiek. De verpleegkundige krijgt een schadevergoeding van 1.000 euro.