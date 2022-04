Okra Schoonbeek viert Paasfeest

Zo'n 75 leden hadden zich opgedist en waren op hun paasbest voor het feest. Na het welkomstwoord en de gebruikelijke speech werden de bubbels , het fruitsap en een aspergehapje geserveerd. Nadien volgde de kipcocktail als voorgerecht, de waterkerssoep werd nadien aan tafel bedeeld. Dan kon er aan het buffet aangeschoven worden, dat bestond uit varkenshaasje met champignons een sausje, kroketten en perzik. Dit alles met aangepaste wijnen en voor de bobs ons was er ook cola of limo en water. Ondertussen was het orkest gearriveerd en kon de muziek en zang opgeluisterd worden. Nadien vervolgde het dessert: een dame blanche en later als toetje koffie en taart. Met de tombola eindigde de gezellige namiddag.