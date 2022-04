Ferm Meeuwen maakt wandeling op de Oudsberg

“Via mooie wandelpaden en het mulle zand bereikten we de top van deze prachtige landduin”, vertellen de dames. “Ja, we waren weg van huis, zo dichtbij en toch zo mooi. Een koffiepauze met een stukje echte Limburgse vlaai mocht zeker niet ontbreken. Via andere paden wandelden we terug naar de vertrekplaats om deze zonnige sportieve dag af te sluiten. Bedankt Anita om ons te gidsen door dit prachtig stukje ongerepte natuur in eigen regio.”

www.fermmeeuwen.be