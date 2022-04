Annemiek van Vleuten deelt Strava-gegevens van snelste beklimming La Redoute en Roche aux Faucons: “Vrouwenwielrennen evolueert zo snel”

Na een veelvoud aan tweede plaatsen was Annemiek van Vleuten zondag wél aan het feest in Luik-Bastenaken-Luik. De 39-jarige Nederlandse was achteraf in de wolken met haar tweede zege in ‘La Doyenne’. Bovendien knalde Van Vleuten als een bezetene de klimmetjes in de finale op. Zo zette ze zowel op La Redoute, als op de Roche aux Faucons de snelste tijd ooit neer door een vrouw. “Voor de Strava-nerds én om aan te tonen dat het vrouwenwielrennen zo snel evolueert”, klinkt het op Twitter.