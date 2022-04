Haspengouwse Buitenspeeldagen laten kinderen skaten, steppen en deelnemen aan ‘patattenzakkenkoers’

Wellen/Borgloon

Woensdag organiseerden de jeugddiensten van Wellen en Borgloon allebei een Buitenspeeldag. Er waren heel wat sporten en bewegingsspelen voorzien.

In Wellen kon er geskatet en gestept worden, er was een super Mikado, een springkasteel en vele andere bewegingsspelen. Dat alles ging door op de Finse piste, de buitensport- en speelterreinen achter sporthal De Bloken. In Borgloon ging de Buitenspeeldag door in de omwalde stadstuin van het voormalig klooster Nieuwland. Naast de vele attracties en spelletjes werd iedereen getrakteerd op fruitspiesjes, fruitmuffins, appels en water. Ook de ‘patattenzakkenkoers’ viel bij de jongeren erg in de smaak. rudc