30 cursisten leren tuin natuurvriendelijker maken

Bilzen

De lokale afdeling Natuurpunt Spouwen, Amelsdorp en Rosmeer organiseerde de afgelopen weken een leerrijke lessenreeks rond het thema ‘natuurvriendelijke tuinen’.

“Met bijna 30 natuurliefhebbers was de opkomst goed”, zegt voorzitter Lambert Schoenmaekers. “We hebben de lessen en excursies zo opgebouwd dat de deelnemers vooral de natuur in eigen tuin en directe omgeving beter leren begrijpen. Uiteraard hebben we tuinen bezocht, maar ook vogels gespot.” De deelnemers waren aangenaam verrast. “Een natuurvriendelijke tuin is ontzettend boeiend en draagt zeker bij aan een rijke biodiversiteit van fauna en flora”, zegt Frank Meuleman. “Door alle kennis die we vergaard hebben, kijken we nu gegarandeerd met andere ogen naar de buitenwereld.” joge