Eerste coach Remco Evenepoel na zege in Luik: “Hij heeft me ’s nachts nog een bericht gestuurd: we did it!”

Elke diamant moet geslepen worden. Fred Vandervennet (69) was de eerste coach die zich in 2017 over de zichzelf tot wielrenner transformerende Remco Evenepoel ontfermde. Hij mag dan al een tijdje niet meer de coach zijn, elkaar horen doen ze nog wel. Meer zelfs, zondagochtend voorspelde Evenepoel via een sms de overwinning aan zijn ex-coach. “Neen, zijn zege heeft me niet verbaasd”, aldus de ex-marathonloper.