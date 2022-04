Cowboy William zorgt voor drama in ‘Boer zkt Vrouw’: “Heeft die jongen stront in zijn ogen?”

Boeren Garry, Kim en William kozen zondag in Boer zkt Vrouw de twee dames met wie ze hun zoektocht naar de liefde verderzetten. Bij cowboy William komt die keuze allesbehalve goed aan. Valerie en Bapke kunnen niet verkroppen dat hij Titjana kiest en laten dat duidelijk merken.

William kiest voor Amber (22) en Titjana (27) en stuurt Valerie (28) en Bapke (24) naar huis. In het bijzijn van William, Dina en de andere meisjes spelen de weggestuurde dames nog toneel, maar zodra ze alleen zijn, laten ze van zich horen.

“Van de twee personen die overblijven, kan ik nu al eentje schrappen”, zegt Valerie achteraf tegen de camera. “Omdat ik het gevoel bij heb: die jongen heeft echt stront in zijn ogen.” Valerie heeft het over Titjana, die volgens haar “niet voor de juiste reden” meedoet aan het programma.

William met Titjana (links) en Amber. — © VTM

Bapke deelt die mening. “Hij moet kiezen waar hij zich goed bij voelt, maar ik hoop dat hij er achteraf geen spijt van heeft. Het doet me meer dan ik verwacht had.” Bapke begrijpt zijn keuze niet, zegt ze.

Wanneer de twee dames afscheid hebben genomen en wegstappen van William en de rest, komen de emoties helemaal los. “Ik hoop dat Titjana oprecht is”, zegt Valerie. “Echt waar. Shit jong, heeft die nu stront in zijn ogen? Ik hoorde haar naam, ik denk dat ik echt rood uitsloeg. Nee, dat had ik echt niet verwacht.” Ook Bapke lijkt boos. “Fuck man!”, vloekt ze. “Nu vind ik het wel erg omdat zij het is. Je kan hier niet wonen en leven zonder iets te doen.”

In de aflevering van zondag gaan Garry, Kim en William individueel op date met hun uitverkoren dames en is het de beurt aan Elien en Cyriel om hun keuze te maken.

