Van de makers van ‘The Wire’: beter dan ‘We Own This City’ kan televisie niet worden

David Simon, het brein achter televisieserie The Wire, raakt niet uitgepraat over Baltimore. In We Own This City belicht hij hoe de stad in de greep kwam van politiecorruptie. Beter kan televisie echt niet worden.

Deze zesdelige HBO-reeks is geen vervolg op het briljante The Wire (2002-2008), maar bevat wel hetzelfde DNA. De serie verhaalt hoe het kon dat de Gun Trace Task Forse van de Baltimore Police Department onder leiding van sergeant Wayne Jenkins (Jon Bernthal) zich gedroeg als een bende agressieve criminelen. Ze hielden jarenlang drugdealers, maar heel vaak ook onschuldige burgers aan om hen te bestelen, tot ze in 2017 gearresteerd werden. David Simon brengt via dit corruptieschandaal een zeer genuanceerd portret van wat er verkeerd loopt bij de ordehandhaving en in de politiek in Baltimore. We Own The City had kunnen functioneren als het zesde seizoen van The Wire, maar de structuur is totaal anders. Wordt The Wire heel rechtlijnig verteld, dan evolueert We Own This City als een mozaïek waarin constant van het heden naar het verleden en omgekeerd wordt gesprongen. Dat vraagt een kleine inspanning bij het bekijken van de eerste aflevering. Maar eens je bij aflevering twee raakt, openbaart zich een van de beste Amerikaanse politieseries.(cc)

Elke dinsdag een nieuwe aflevering op Streamz en Streamz+.