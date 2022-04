‘Zenuwachtig’ gedrag van Poetin tijdens paasmis doet opnieuw vragen rijzen over zijn gezondheid

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne wordt de gezondheid van president Poetin van nabij gevolgd door vriend en vijand. Vorige week een belabberde houding tijdens een gesprek zorgde met zijn minister voor Defensie nog voor geruchten over een verzwakte gezondheidstoestand. Nu opperen sommige media en experts nogmaals dat Poetin misschien aan een aandoening zoals Parkinson lijdt, nadat hij ‘zenuwachtig’ overkwam tijdens de paasmis in de Christus Verlosserkathedraal in Moskou. De president beet op zijn lip en leek op zijn tong te kauwen – een droge mond kan een symptoom van Parkinson zijn – en het was alsof hij moeite had met zijn evenwicht te bewaren.