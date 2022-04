Wladimir Klitschko denkt aan terugkeer in de ring

Voormalig wereldkampioen Wladimir Klitschko denkt aan een terugkeer in de ring. De 46-jarige Oekraïner vertelde het Duitse weekblad Bild dat hij ervan droomt om het record van George Foreman te breken. Die won in 1994 als oudste bokser een kamp om een wereldtitel, de Amerikaan was toen 45 jaar.

“Als ik in goede conditie ben, waarom dan niet”, zei Klitschko. “Ik sport nog elke dag. Dat record van Foreman motiveert me wel. Op dit moment is er nog helemaal geen comeback gepland, maar een eenmalige terugkeervoor om dat record te breken, zint me wel. Het zou een mooi spektakel zijn. Maar eerst moet die verschrikkelijke oorlog wel afgelopen zijn. Als er weer vrede is in Oekraïne, praten we nog eens.”

Foreman zelf wil zijn record liever behouden. “Waarom zou hij nog één keer boksen”, ontraadde Foreman zijn Oekraïense collega eerder al een comeback. “Als hij het geld echt nodig heeft, moet hij het doen. Maar als hij zijn zaakjes financieel op orde heeft, zou ik hem adviseren om niet meer te boksen.”

Klitschko beëindigde zijn carrière in de zomer van 2017 na 64 zeges, waarvan 53 met KO, en vijf nederlagen. Hij was wereldkampioen zwaargewichten bij de WBA, IBF, WBO en IBO. Titels die hij in november 2015 verloor aan de Brit Tyson Fury, die afgelopen weekend zelf zijn afscheid aankondigde. Daarna verloor “Dr. Steelhammer” ook nog een kamp tegen de Brit Anthony Joshua. Vladimir Klitschko is de jongere broer van “Dr Ironfist” Vitali Klitschko, voormalig wereldkampioen bij de WBC en momenteel burgemeester van Kiev.