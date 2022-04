Oudste mens ter wereld overleden op 119-jarige leeftijd

Kane Tanaka werd op 2 januari 1903 geboren in de regio Fukuoka, in het zuidwesten van Japan. Als jonge vrouw buitte Tanaka verschillende zaken uit, onder meer een noedelwinkel en een rijstwafelwinkel. Ze trouwde in 1922, en kreeg vier kinderen. Ze adopteerde ook nog een vijfde kind. In 2019 werd ze door het Guinness Book of World Records erkend als oudste nog levende persoon te wereld. Ze stierf vorige week dinsdag in het rusthuis waar ze al jaren woonde.

Japan heeft de oudste bevolking ter wereld. Het land telt ongeveer 86.500 eeuwelingen, zo bleek in september 2021 uit de laatste schatting van het Japanse ministerie van Volksgezondheid.