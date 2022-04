Geen strafkamp, maar Napoli-spelers moeten wel tot na het avondeten op de club blijven

Nieuw is dat er ook bij het avondmaal over problemen, misverstanden en kwesties gepraat zal worden. “Op die manier hopen we dat onze spelers opnieuw maximaal zullen presteren, zoals dat in de heenronde van dit seizoen het geval was.”

Zondag, na de verrassende 3-2 nederlaag uit bij het bescheiden Empoli, op de 34e speeldag in de Serie A, had Napoli nochtans aangekondigd de spelersgroep vanaf dinsdag en voor onbepaalde duur op afzondering te sturen. Door de recente 1 op 9 in de competitie mogen de Napolitanen immers een kruis maken over hun titelambities. Dries Mertens en co staan met nog vier speeldagen te gaan op de derde plaats, op zeven punten van leider AC Milan.

Volgens Italiaanse media is het hotel dat gelegen is naast het trainingscentrum in Castel Volturno echter volzet, waardoor de spelers er niet kunnen overnachten. De club zoekt nu naar een oplossing, maar over een echte afzondering of strafkamp gaat het voorlopig dus niet. Wel worden de spelers de hele dag en tot na het avondmaal op de club verwacht.

Twee seizoenen geleden besloot voorzitter en clubeigenaar Aurelio De Laurentiis zijn team na een reeks slechte resultaten op afzondering te sturen. Na een stevig conflict tussen de spelersgroep en de excentrieke voorzitter, besloot die laatste als straf de spelerslonen met een kwart te verlagen.