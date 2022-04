De nationale beloftenploeg, die zich eind maart in Denemarken als allereerste land plaatste voor het EK 2023 in Georgië en Roemenië, sluit de kwalificatiecampagne af met een thuismatch op 5 juni tegen Schotland. De locatie voor deze galawedstrijd van de jongens van coach Jacky Mathijssen is intussen bekend. Stayen krijgt de eer, de aftrap op pinksterdag is voorzien om 20 uur. (rco)