‘Operation Mincemeat’: misleidende en softe film, met een knipoog naar Ian Fleming

In 1943 wilden de geallieerden via Sicilië het zuiden van Europa bevrijden. De Britten hoopten op minder Duitse tegenstand indien ze Hitler konden overtuigen dat ze Griekenland gingen binnengevallen. Twee Britse officieren, Ewen Montagu (Colin Firth: ‘Bridget Jones’s Diary’, ‘The Kings Speech’) en Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen; ‘Succession’, Pride and Prejudice), gingen aan de slag met een waanzinnig idee van ene Ian Fleming (auteur van de James Bond-boeken: het lijk van een dakloze met valse documenten op zak laten aanspoelen aan de Spaanse kust. Shakespeare in Love-regisseur John Madden heeft met dit gegeven iets anders gemaakt dan de eerste verfilming uit 1956: een romantische spionagefilm opgebouwd rond een driehoeksrelatie. Verwacht dus geen bloedende kogelwonden, maar wel ingehouden hartstocht. Leukste aan deze wat misleidende en softe film zijn de knipogen naar de latere James Bond-verhalen van Fleming.(cc)

Operation Mincemeat speelt vanaf 27 april in de bioscoop.