Kinderen timmeren 150 mezenkastjes in elkaar tijdens Buitenspeeldag

Hasselt

Een massa kinderen en hun (groot)ouders hebben woensdag genoten van leuke doe-activiteiten in het natuureducatief centrum van Kiewit.

“Ter gelegenheid van Buitenspeeldag hebben we een extra tandje bijgestoken om het de vele bezoekers nog meer dan anders naar de zin te maken”, zegt coördinatrice Stien Stassen. “Op het programma stond onder meer waskaarsen maken, nestkastjes bouwen en vuur leren maken. In totaal hebben onze kleine bezoekers 150 mezenkastjes in elkaar geknutseld. De kinderen die leerden hoe ze vuur kunnen maken, mochten nadien een zelfgemaakt worstenbroodje roosteren.” Gijs (6), Laure (8) en Marie (9) waren alvast erg enthousiast. “We hebben een heerlijke dag gehad en veel bijgeleerd”, klonk het. raru