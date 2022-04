Remake ‘Memory’ is degelijk, maar minder sterk dan ‘De Zaak Alzheimer’

Bijna was Clint Eastwood als acteur en regisseur in de schoenen van Jan Decleir en Erik Van Looy gestapt, maar dat ging niet door. Uiteindelijk belandde het project in de schoot van Martin Campbell, een vakman die James Bond wist te vernieuwen in Casino Royale. Het valt op hoe weinig Campbell aan het verhaal van het origineel geprutst heeft. Huurdoder met alzheimer Angelo Ledda heet nu Alex Lewis (Liam Neeson). Hij wordt zoals in het origineel achtervolgd door zowel de killers van zijn opdrachtgeefster (Monica Bellucci in de Jo De Meyere-rol) als een agent van de FBI (Guy Pearce in de Vincke-rol van Koen De Bouw). De meeste scènes zijn vooral duurdere versies van die uit de film van Van Looy. De grootste verschillen zitten in de benadering van de kinderprostitutie die de plot uit de startblokken doet schieten (hier illegale migranten uit Mexico) en in de (zeer Amerikaanse) eindscène.

Acht jaar in de maak

Martin Campbell moest acht jaar wachten op de remake van De Zaak Alzheimer. “In 2013 kreeg ik de dvd van die film en vond hem geweldig”, vertelde Campbell aan de internationale pers. “Een huurmoordenaar die de ziekte van Alzheimer krijgt: dat had ik nog nooit eerder gezien en de originele film zelf was al erg goed. Maar het heeft een tijd geduurd voor de rechten vrijkwamen. We hebben een paar dingen veranderd. Ik wilde het verhaal situeren aan de grens tussen Mexico en de VS, verbeterde de actie en maakte het einde heel anders dan in de originele film. Maar over het algemeen volgt Memory vrij trouw De Zaak Alzheimer.” De vraag is nu of deze zeer degelijk gemaakte genrefilm een grote hit in de bioscoop kan worden. De budgetten van Liam Neeson-actiefilms behoren naar Hollywoodnormen tot de middenmoot (van 25 tot 45 miljoen dollar) en komen over het algemeen uit de kosten. Maar Neeson is niet van het scherm weg te slaan. Sinds juni 2021 kwamen er niet minder dan zes van zijn films in de zalen en de vrees bestaat dat men, vooral in Amerika, wat Neeson-moe is geworden. Daarnaast lijkt het bioscooppubliek steeds minder voor misdaadfilms te kiezen. Maar eens op een streamingdienst zal de film het ongetwijfeld uitstekend doen. Goed nieuws ook voor de originele film van Erik Van Looy, want die zal nu terug opgevist worden. Terecht, want in feite is De Zaak Alzheimer nog altijd iets beter dan Memory.

Memory speelt vanaf 27 april in de zalen.