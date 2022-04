140 liefhebbers rijden mee met oldtimer tijdens Memorial Freddy Hermans

Kortessem

Op zondag 24 april verzamelden meer dan 140 liefhebbers met hun meer dan 60 oldtimers voor de 16de keer aan BUSO De Dageraad voor de Memorial Freddy Hermans. De opbrengsten van deze rondrit gaan integraal naar de werking van de school voor leerlingen met een verstandelijke en of fysieke beperking.

Traditioneel werd er gestart met een uitgebreid champagne-ontbijt en elke deelnemer kreeg ook een pakketje met streekproducten. Dit jaar trokken de deelnemers door Midden-Limburg en het Maasland voor een tocht die hen via boswegen naar bekende parken en andere bezienswaardigheden bracht. Deze rit door de groene long van Limburg gebeurde zoals steeds in hoofdzaak via kleine landweggetjes, zodat men tussendoor ook kon genieten van uitgestrekte velden, mooie hoeves en indrukwekkende kastelen. Afsluiten gebeurde in Kortessem met een lekkere barbecue.(rapo)