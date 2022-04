Jean en Mia zetten zich al meer dan 50 jaar in voor Gezinsbond Voeren

Voeren

In Sint-Martens-Voeren zijn Jean en Mia Claessens-Nelissen gevierd voor hun inzet voor de gezinsbond Voeren Oost. Allebei zijn ze meer dan vijftig jaar actief in de vereniging.

Verschillende jaren was Mia trouwens ook lid van het gewestbestuur. Ook herinnert zij zich gezellige momenten met alle leden van de ‘Kroostrijke gezinnen’ van Voeren die toen regelmatig busreizen organiseerde naar onder meer Hengelhoef en Sint-Truiden. Meer dan vijf bussen werden ingezet om Voerenaars de kans te geven om te reizen met hun gezin. “We gingen toen ook al samen naar De Panne aan zee”, zegt Mia, die samen met Jean aan huis ook ter beschikking stond van de Voerenaars die een telefoon-, trein- of buskaart nodig hadden. “Een bijzondere service die we aan de mensen konden aanbieden zodat zij zich niet naar een groot station moesten verplaatsen. Momenteel telt het bestuur van Voeren-Oost negen leden.

“Drie jaar geleden hadden we nog 61 leden in onze afdeling, na corona zijn dat er nog 39”, zegt Mia. “Jammer genoeg vielen veel sociale diensten weg in onze dorpen. Maar de Gezinsbond heeft nog verschillende bloeiende activiteiten. Voor de wandelgroep komen nog zo’n 22 wandelaars opdagen en ook het gezond ontbijt telt nog steeds zo’n 60 deelnemers die tweemaal per jaar na een fikse wandeling op zondagochtend samen aanschuiven aan tafel.” In de toekomst hoopt men ook de knutsel- en speelmomenten voor kinderen weer op te starten. nm