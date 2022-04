Soroptimisten Epinona vieren gouden jubileum

Tongeren

Zaterdag vierde de club Soroptimist Tongeren Epinona haar gouden jubileum met een academische zitting in De Velinx. Vervolgens was er een cultureel programma met een bezoek aan het Gallo-Romeins museum, het Teseum, een begeleide stadswandeling, een orgelconcert in de basiliek en een diner in het kasteel van Gors.

“Vandaag telt onze club 39 Epinona’s, kordate dochters van Ambiorix, geëngageerde dames verenigd door eenzelfde doel: zich onvoorwaardelijk inzetten om de levensomstandigheden van vrouwen en meisjes te verbeteren en hun leven te verrijken”, zeggen voorzitters Beatrice Homans en Lieve Vanheeswijck. “Hiervoor heeft onze club een aantal sterke projecten uitgebouwd die de Tongerse soroptimisten in en buiten onze stad in de kijker gezet hebben.” diro