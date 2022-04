Kleuterklas Wijdeland is meest ondernemende kleuterklas van Vlaanderen

Sint-Truiden

Freinetschool Het Wijdeland in Sint-Truiden schreef haar kleuterklas in voor een wedstrijd van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen), waarbij de kleuters een lied moesten bedenken voor hun mascotte Doedel.

“Onze kleuters bedachten veel meer dan alleen een lied”, zegt Juf Hilde Coenen. “Ze bouwden een heus feestje voor Doedel met zelfgemaakte pasta van mama Luana, een feestelijk versierde tuin, zelf geknutselde muziekinstrumenten en een heuse fuif met dj. Dit ondernemerschap bezorgde ons de eerste prijs.” Doel van de Vlajo-wedstrijd was creativiteit en zelfstandigheid prikkelen door in te zetten op ondernemende vaardigheden, iets wat hier zeker gelukt is. Als beloning mag de hele klas naar Walibi, waar ze de grote beker en een speelgoedpakket ontvangen. jcr