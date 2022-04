Landelijke Gilde wandelt voor dag en dauw door Werm

Hoeselt

De Landelijke Gilde Werm organiseerde zondag een dauwtrip van 6 kilometer door de mooiste natuurplekjes in en om Werm.

“We vertrokken om 7 uur met een dertigtal wandelaars en aansluitend organiseerden we ook een ontbijtbuffet in het ontmoetingscentrum Werm Huis”, vertelt secretaris Gert Vroonen. “Daar mochten ook een honderdtal niet-wandelaars aanschuiven. Onze vereniging telt een dertigtal leden en we organiseren bijna maandelijks een activiteit. Dat versterkt het buurtgevoel bij de inwoners van Werm. Iedereen is welkom op onze activiteiten, net als nieuwe leden voor onze vereniging.” frpe

Info: werm.landelijkegilden.be