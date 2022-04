Ouderraad Het Kozijntje frist muur van speelplaats op met groot krijtbord

Nieuwerkerken

De ouderraad van basisschool Het Kozijntje in Kozen heeft niet stilgezeten tijdens de paasvakantie. Ze fristen een deel van de speelplaats van de school op.

“Vijf avonden lang pakten we een van de muren van de overdekte speelplaats aan”, vertelt voorzitter Geert Goris van de ouderraad. “Die muur is nu helemaal hersteld en weer mooi geverfd. We hebben zelf voor het ontwerp gezorgd en er ook elementen van het logo in verwerkt.” Blikvanger van de nieuwe muur is een klassiek krijtbord geworden. “We zijn heel blij, de ouderraad heeft schitterend werk geleverd”, zegt directrice Ine Boonen. “De kleutertjes en de kinderen van de lagere school gingen meteen na de officiële inhuldiging naar hartenlust tekenen en kleuren op het nieuwe krijtbord. Een leuk extraatje voor tijdens de speeltijden.” len