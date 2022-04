Gevaarlijke ‘vliegtuigruil’ loopt niet zoals gepland: vliegtuig gecrasht tijdens stunt

Waaghalzen Luke Aikins (48) en Andy Farrington (39) hadden zondag een halsbrekende stunt gepland. De twee stuntpiloten/skydivers zouden na lang oefenen voor de eerste keer in de geschiedenis van vliegtuig wisselen op vier kilometer hoogte en veilig en wel weer landen. De waanzinnige stunt werd uitgevoerd boven de Sonorawoestijn in Californië en werd live uitgezonden op de betalende kanalen Hulu en Discovery+. Maar de krachttoer liep niet zoals gepland: slechts een van hen landde met het toestel van de ander, het tweede vliegtuigje crashte in de woestijn.

Aikins en Farrington vliegen voor Red Bull en hadden hun toestellen - een Cessna 182 - speciaal laten aanpassen om de stunt uit te voeren. Er werd een speciale flap geïnstalleerd op de vliegtuigjes en ingenieurs ontwierpen een uniek autopilootsysteem zodat de toestellen stabiel zouden blijven wanneer de piloten de cockpit hadden verlaten. Enkele proefvluchten werden gefilmd in afwachting van de livestream zondag.

Maar de stunt liep niet helemaal zoals gepland. De twee slaagden erin op 4.300 kilometer hoogte en met 225 kilometer per uur uit hun vliegtuig te springen en Aikins bereikte vlot het toestel van zijn maat - en neef - Farrington. Maar vlak nadat Aikins zijn Cessna had verlaten, begon het toestel te tollen en werd het onmogelijk om de controle erover te herwinnen. Dus was Farrington gedwongen zijn parachute te gebruiken om veilig weer met beide voeten op de grond te staan. Aikins landde met het toestel waarmee de ander was opgestegen, maar zijn vliegtuig stortte ergens neer in de woestijn.

“Het belangrijkste is dat iedereen veilig is geland”, klonk het teleurgesteld na afloop van de - deels - gefaalde stunt. Aikins en Farrington zijn wel tevreden dat alle veiligheidssystemen werkten, maar het is voorlopig niet bekend of de neven hun stunt nog eens willen proberen om geschiedenis te schrijven.

