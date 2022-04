Twee weken verkeershinder verwacht door werken op E314 in Maasmechelen richting Nederland

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat vanaf 6 mei twee weken lang het wegdek vernieuwen op de E314 richting Nederland in Maasmechelen. Het verkeer moet over één rijstrook en het complex in Maasmechelen wordt deels en gefaseerd afgesloten, wat voor de nodige verkeershinder zal zorgen.

De asfaltvernieuwing sluit aan bij de werken die er het hele jaar door zijn op en rond het viaduct in Maasmechelen. Tussen het ecoduct Kikbeek in Maasmechelen en de Nederlandse grens, een afstand van 7 kilometer, wordt geluidsreducerende asfalt gelegd. “Deze ingreep moet het rijcomfort en de verkeersveiligheid verhogen”, zegt Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Ook het omgevingsgeluid wordt aan de bron aangepakt.”

LEES OOK. Heel jaar lang versmalde rijstroken op Maasviaduct E314 door werken

Twee fases

De werken zijn in twee fases opgedeeld. Tussen vrijdagavond 6 mei om 20 uur en woensdagavond 11 mei wordt de linkerrijstrook vernieuwd. Het verkeer kan dan over één rijstrook langs de werken rijden. De afrit Maasmechelen (33) en de snelwegparking van Boorsem blijven open. De opritten naar Nederland worden vanuit Maasmechelen wel afgesloten. Wie naar Nederland wil, moet de E314 richting Genk nemen en keren in Genk-Oost. Tijdens deze eerste fase wordt filevorming verwacht.

Op donderdag 12 en vrijdag 13 mei volgt een rustperiode en kan het verkeer opnieuw over twee rijstroken rijden. Die worden wel gescheiden door bakens, dus wie de afrit Maasmechelen wil nemen, moet op tijd op de rechterrijstrook gaan rijden. De oprit vanuit Maasmechelen Village blijft nog dicht tijdens deze twee rustdagen, de andere oprit is open.

De tweede fase start op vrijdagavond 13 mei om 20 uur en eindigt woensdagavond 18 mei. De aannemer vernieuwt dan de rechterrijstrook en de pechstrook, terwijl het verkeer op de linkerrijstrook kan rijden. Dat zal opnieuw voor de nodige hinder zorgen. Zowel de op- als de afritten zijn in die periode afgesloten aan het complex Maasmechelen. Het verkeer kan omrijden via Genk-Oost. Ook de snelwegparking in Boorsem is dan dicht.

Omleidingen

Het verkeer tussen Genk en Maasmechelen kan tijdens de werken omrijden via de calamiteitenroute L, over de N75. Het verkeer van Maasmechelen naar Nederland wordt dus omgeleid via de autostrade en de afrit Genk-Oost. Op de E314 zal vanaf het afrittencomplex in Houthalen de lengte van de file in Maasmechelen aangegeven worden. siol