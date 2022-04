Bouchez heeft geen spijt van debat met Van Grieken en wil modernisering van de gedragscode

Volgens Bouchez was extreemlinks geen grote bezorgdheid toen de traditionele partijen het engagement namen om potentieel gevaarlijke partijen te isoleren. Het cordon sanitaire en de “gedragscode” werden specifiek voor extreemrechts uitgewerkt. Bouchez pleitte er maandag voor om “de strategie tegen extremismen” aan te passen.

Nog op Bel RTL had PS-voorzitter Paul Magnette het over “een manier om te verdrinken”. De PVDA en extreemrechts “is niet hetzelfde”. “De PVDA is een demagogische partij, maar je kan niet zeggen dat het een racistische of xenofobe partij is, die de democratie bedreigt”, aldus Magnette, die opriep om steeds “waakzaam” te blijven over extreemrechts. “We zijn vaak te zelfzeker, we denken dat de democratie stevig is, dat ze niet ineen kan storten. Maar we zien veel landen die veranderd zijn”.

Bouchez en Magnette waren het wel eens dat de score van Marine Le Pen (41,5% in de tweede ronde) erg verontrustend is. “Wat bijzonder schrikwekkend is, is dat het banaal geworden is, en men er aan gewoon lijkt te worden”, aldus Magnette die wees op het stijgende resultaat van Le Pen bij de opeenvolgende presidentsverkiezingen. Dat een dergelijke evolutie niet in Franstalig België te merken is, is onder meer te wijten aan het cordon sanitaire en het front van de democratische partijen tegen extreemrechts. “We moeten ongerust blijven over het feit dat extreemrechts in staat is bijna één burger op twee te mobiliseren in een groot Europees land zoals Frankrijk”, aldus de PS’er.