Koninklijke harmonie Salvia reikt eretekens uit aan verdienstelijke muzikanten

Heers

Zaterdag zette de Koninklijke harmonie Salvia uit Heers haar jubilarissen in de bloemetjes tijdens haar ledenfeest in De Bammerd.

“Ons Teerfeest is een jarenlange traditie, waarbij we één keer per jaar een echte feestavond organiseren voor de leden om hen te bedanken voor hun inzet”, vertelt An Christiaens, ondervoorzitter van harmonie Salvia. “Een vast onderdeel hierin is de uitreiking van eretekens aan leden die een jubileum vieren. Dit jaar waren er liefst 23 gelauwerden, want door corona kon ons ledenfeest vorig jaar niet kon doorgaan. Er zijn verschillende jonge leden die hun eerste ereteken voor vijf jaar lidmaatschap kregen. De laatste jaren zijn er immers heel wat jonge muzikanten bijgekomen. Daarnaast is Ivo Carlens al 45 jaar lid en dus een vaste waarde in onze harmonie. Hij is vele jaren voorzitter geweest van onze vereniging en stond mee aan het roer van de transformatie van de vroegere fanfare naar de harmonie in de jaren 90. Hij was ook een van de initiatiefnemers voor de concertreizen die we jaarlijks maken met onze harmonie. Ivo is de enige muzikant die nog geen enkele reis gemist heeft.” frmi