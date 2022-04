Modellen van de Kringwinkel schitteren op de catwalk met tweedehandskledij

Hasselt

In Kringwinkel Okazi hebben 18 modellen uit eigen huis een honderdtal mensen laten genieten van een uitzonderlijke modeshow.

“Ze showden elk twee sets tweedehands kleding en accessoires”, vertellen de presentatoren van de show Heidi Pex en Ine Cardinaels. “De modellen komen uit eigen huis. Het zijn medewerkers van De Springplank, de vzw achter de kringloopwinkel, het sorteerteam in ons magazijn in Kiewit en het naaiatelier van Flagbag. Ze showden outfits voor een feestelijk avondje uit, maar ook casual en sportieve kledij. Iedereen was bijzonder enthousiast om op de catwalk te staan. Het was een unieke en deugddoende ervaring voor onze modellen voor één dag . De studenten van Level X voorzagen hen daarenboven van de perfecte make-up en haartooi.” raru