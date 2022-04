David Goffin valt opnieuw uit top vijftig, Carlos Alcaraz duikt top tien binnen

Het is niet de eerste keer dat Belgiës nummer een dit seizoen uit de top vijftig valt. Twee weken geleden klom hij na zijn toernooizege in het Marokkaanse Marrakesh weer naar de 47e plaats en vorige week was hij nog de nummer 49 van de wereld, maar zijn vroegtijdige uitschakeling in de Servische hoofdstad kostte Goffin zes plaatsen, waardoor hij naar de 55e plaats zakt. Zizou Bergs moest twee plaatsen inleveren en is nu de nummer 198 van de wereld, voor het overige staan er geen Belgen in de top 200.

Bovenin het klassement komt de achttienjarige Spanjaard Carlos Alcaraz met een negende plaats de top tien binnen. In eigen land won hij zondag het toernooi van Barcelona. In een volledig Spaanse finale was hij met 6-3 en 6-2 te sterk voor Pablo Carreno Busta. Het was de vierde titel voor de 18-jarige Alcaraz, de derde op gravel. In 2021 won hij in Umag en eerder dit jaar in Rio de Janeiro en Miami.

Helemaal bovenaan het klassement zijn er geen wijzigingen te noteren. Ondanks zijn verloren finale in Belgrado blijft de Serviër Novak Djokovic aan de leiding, voor de Rus Daniil Medvedev en de Duitser Alexander Zverev. De toernooiwinst in de Servische hoofdstad ging naar de Rus Andrey Rublev, de nummer acht op de wereldranglijst.

De ATP-ranking op maandag 25 april (tussen haakjes de ranking op 18 april):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 8400 punten

2. (2) Daniil Medvedev (Rus) 8080

3. (3) Alexander Zverev (Dui) 7465

4. (4) Rafael Nadal (Spa) 6435

5. (5) Stefanos Tsitsipas (Gri) 5770

6. (6) Matteo Berrettini (Ita) 4.570

7. (7) Casper Ruud (Noo) 4110

8. (8) Andrey Rublev (Rus) 4025

9. (11) Carlos Alcaraz (Spa) 3827

10. (9) Félix Auger-Aliassime (Can) 3625

11. (10) Cameron Norrie (GBr) 3440

12. (12) Jannik Sinner (Ita) 3029

13. (13) Taylor Fritz (VSt) 3010

14. (14) Hubert Hurkacz (Pol) 3008

15. (15) Diego Schwartzman (Arg) 2805

16. (16) Denis Shapovalov (Can) 2671

17. (17) Reilly Opelka (VSt) 2475

18. (19) Pablo Carreno Busta (Spa) 2135

19. (18) Roberto Bautista Agut (Spa) 2015

20. (20) Nikoloz Basilashvili (Geo) 1788

...

55. (49) David Goffin 958

198. (196) Zizou Bergs 294

261. (258) Kimmer Coppejans 193

299. (301) Ruben Bemelmans 165

328. (328) Michael Geerts 141