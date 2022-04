Chiro Jokadi haalt tweedehandskledij op met Sint-Vincentius

Alken

Op Paasmaandag zamelde de Sint-Vincentiusvereniging van Alken tweedehandskledij in voor de tientallen families die dat extra steuntje kunnen gebruiken.

Om 9 uur ’s begonnen de vrijwilligers van Sint-Vincentius en de leiding van Chiro Jokadi met de ophaling. “We vroegen de Alkenaar om kledij, schoenen, linnengoed en speelgoedknuffels in eigen dozen en zakken te steken”, vertelt Paul Dirickx. “Dankzij de jeugdbewegingen kunnen we zelfs twee keer per jaar een grote ophaling doen. De kleding wordt gesorteerd door de Kringloopwinkel en de beste kleding komt in ons winkeltje aan de Stationsstraat terecht.” Kleding en speelgoed kunnen bovendien altijd binnengebracht worden aan het winkeltje in de Stationsstraat 135, elke eerste en derde zaterdag en elke derde woensdag van de maand, telkens van 10 tot 12 uur. rudc