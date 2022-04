Beringen

Kenny Vandersmissen (32) uit Beringen, teamcoach bij Nike Laakdal

Jill Eyckens (24) uit Beringen, zorgkundige in wzc Sporenpark

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “In 2019 hebben we elkaar leren kennen op het vuurfeest Hololool in Zonhoven en onze liefde brandt nog steeds even vurig”, zo klinkt het?(zb)

