Hof van beroep bevestigt uithandengeving twee Oost-Vlaamse tieners in zaak-David Polfliet

In de zaak rond de dood van David Polfliet in Beveren bevestigt de jeugdkamer van het Gentse hof van beroep de uithandengeving van twee Oost-Vlaamse tieners. De jeugdrechtbank in Dendermonde besliste eerder ook om de twee tieners als volwassenen te laten berechten, maar ze tekenden beroep aan tegen de beslissing.

Het lichaam van David Polfliet uit Sint-Niklaas werd op zaterdag 6 maart 2021 gevonden in een park naast de spoorlijn ter hoogte van de Lesseliersdreef in het Oost-Vlaamse Beveren. De man was zwaar toegetakeld, en alles wees erop dat hij met geweld om het leven gebracht werd. Het slachtoffer werd via de datingapp Grindr naar het park gelokt door drie toen minderjarige verdachten. Het ging om een 17-jarige uit Antwerpen, een 17-jarige uit de Beverse deelgemeente Verrebroek, en een 16-jarige uit de Beverse deelgemeente Kieldrecht.

De verdachten gaven zich na de feiten aan bij de politie. De jeugdrechters in Antwerpen en Dendermonde beslisten om hen in Everberg te plaatsen, daarna werden ze in andere instellingen geplaatst. De jongste verdachte ontsnapte in september uit de gesloten afdeling van de gemeenschapsinstelling in Wingene, en werd later opgepakt in een hotel in Blankenberge.