Niet haar strafste, wel haar meest openhartige: Anouk woelt in haar gemoed op nieuwe album

Wen d’r maar aan, het eerste album in haar moedertaal, was drie jaar geleden geen onverdeeld succes. Kiest Anouk (47) daarom nu opnieuw voor het Engels? Een kwarteeuw na haar doorbraakhit Nobody‘s Wife profileert Nederlands populairste zangeres zich niet langer als stoere rockchick. Integendeel, Trails of Fails is een ingetogen mini-album van een gelouterde vrouw die diep in haar gemoed woelt. De franjeloze productie van de Brit Jim Abbiss (Arctic Monkeys, Adele) laat de zeven soulvol gezongen ballads mooi uit de verf komen; van het poëtische Spring on a Winter’s Day over Going for the Kill, een wraaksong van een mishandelde vrouw, tot Don’t Change, over hoe Anouk de imperfecties van haar geliefde tegenwoordig omarmt. Niet haar strafste werkstuk, mogelijk wel haar meest openhartige.(gj)

‘Trails of Fails’, Anouk, nu te beluisteren. Concert 18/06 Live is Live festival, Zeebrugge