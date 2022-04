Average Rob brengt eigen pils op de markt

“Ik speel al jaren met het idee om een eigen bier te maken”, aldus Robert Van Impe, zoals hij officieel heet. “Geen speciaalbier, maar een simpele Belgische pils. Niets meer, niets minder. Als Belg ben ik enorm gehecht aan onze bourgondische cultuur waarin eten en drinken centraal staan. En een frisse pils speelt hier een hele grote rol in. Maar die hoeft daarom niet saai te zijn.” Samen met ondernemer Gilles Mattelin en marketeer Emiel Huughe starten ze een onlineverkoop. “Maar het is zeker de bedoeling om later uit te breiden naar de winkelrekken.” (ldb)

Meer info: www.toutbienpils.com en www.instagram.com/toutbienpils