Elise Mertens gaat vijf plaatsen achteruit op WTA-ranking

Onze landgenote moest vijf plaatsen inleveren na haar opgave van vorige week op het WTA 250 van Istanboel. Belgiës nummer 1 stond in de eerste ronde tegen de Zweedse Rebecca Peterson 7-5 en 4-1 achter toen ze besloot de handdoek te gooien door een beenblessure.

Mertens maakte in Istanboel haar seizoensdebuut op gravel en was er het eerste reekshoofd. Ze bereikte er vorig jaar (tegen Sorana Cirstea) en in 2017 (tegen Elina Svitolina) de finale en had er dus heel wat punten te verdedigen.

In het dubbelspel zou Mertens haar titel verdedigen met de Russin Veronika Kudermetova. Op de wereldranglijst van het dubbel blijft ze status quo op de derde plaats, na de Tsjechische leidster Katerina Siniakova en diens landgenote Barbora Krejcikova.

Alison Van Uytvanck gaf ziek forfait voor het toernooi en blijft de nummer 59 van de wereld. Maryna Zanevska zakt twee plaatsen en is nu 70e. Greet Minnen geraakte in Istanboel eveneens niet voorbij de openingsronde en zakt van de 78e naar de 79e plaats.

Bovenin het klassement verstevigde de Poolse Iga Swiatek haar leidersplaats dankzij haar vierde toernooizege op rij. In de finale in Stuttgart klopte ze Aryna Sabalenka, de nummer vier van de wereld. Voor de 20-jarige Swiatek was het de zevende WTA-titel, de vierde op rij. Ze won dit seizoen ook al de toernooien van Doha, Indian Wells en Miami en heeft nu al 23 wedstrijden op rij niet meer verloren.

Dankzij een stek in de halve finales in Stuttgart nam de Spaanse Paula Badosa de tweede plaats over van Krejcikova. In Istanboel ging de toernooizege dan weer verrassend naar qualifier Anastasia Potapova. In een Russisch onderonsje in de finale haalde ze het van Veronika Kudermetova. Dat leverde haar 44 plaatsen winst en een 78e plaats op de wereldranking op.