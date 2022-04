Phoenix Suns loopt tegen tweede nederlaag aan tegen Pelicans in NBA play-offs

Phoenix Suns is zondag tegen zijn tweede nederlaag aangelopen in de eerste ronde van de play-offs in de NBA.

In het vierde duel tegen New Orleans Pelicans gingen de Suns, die de reguliere competitie als leider in de Western Conference hadden afgesloten, in het Smoothie King Center met 118-103 onderuit. De stand in de onderlinge confrontaties komt zo op 2-2 te staan.

Bij de Pelicans was Brandon Ingram goed voor 30 punten en Jonas Valanciunas nam er 26 voor zijn rekening. Aan de zijde van de Suns was Deandre Ayton met 23 punten de topschutter.

Miami Heat, winnaar van de reguliere competitie in de Eastern Conference, ging met 86-110 winnen bij Atlanta en kan de volgende ronde reeds ruiken. De stand is 3-1 in het voordeel van The Heat. Het team dat als eerste vier keer wint, stoot door. Ook Milwaukee Bucks (tegen Chicago Bulls) en Golden State Warriors (tegen Denver Nuggets) hebben drie zeges achter hun naam staan.

EASTERN CONFERENCE

Chicago - Milwaukee 95 - 119

Milwaukee leidt met 3 - 1

Atlanta - Miami 86 - 110

Miami leidt met 3 - 1

WESTERN CONFERENCE

Denver - Golden State 126 - 121

Golden State leidt met 3 - 1

New Orleans - Phoenix 118 - 103

Het staat 2-2 gelijk

