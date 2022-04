Daarom zit je biokomkommer in plastic, en krijgt je yoghurtpot twee deksels: “Klant is koning”

Een biologische komkommer wordt in de supermarkt verpakt in plastic, een gewone niet. Als je wilt weten waarom, ben je hier aan het juiste adres. Samen met verpakkingsprofessor Roland ten Klooster, supermarkten en fabrikanten kijken wij naar het soms absurde gebruik van plastic. Van vensters in dozen pasta tot potten yoghurt met twee deksels. De conclusies zijn verrassend. “Karton is niet altijd beter dan plastic.”