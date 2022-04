Meer dan 35 Bulgaarse vrachtwagenbestuurders gestrand in Tessenderlo na inspectie

Meer dan 35 Bulgaarse chauffeurs zijn zondag na een gecoördineerde actie van de inspectiediensten, in samenwerking met de federale politie en het parket, gestrand in Tessenderlo. Na een dag van verhoren werden alle voertuigen van Kumas Trans in beslag genomen en werden de chauffeurs ondergebracht in een hotel in de buurt. Dat meldt de socialistische transportvakbond BTB-ABVV in een persbericht.

De vakbond werd gecontacteerd door een van de chauffeurs die een mondje Engels sprak. Hij vertelde dat de inspectiediensten en politie ‘s ochtends waren binnengevallen op de zetel van het bedrijf waar tevens hun vrachtwagens geparkeerd stonden.

“Al de chauffeurs die in Tessenderlo hun weekendrust aan het nemen waren, zijn gestrand. Hun vrachtwagen werd in beslag genomen en ze kunnen dus niet meer werken. Ze zijn ten einde raad want hebben geen geld of voertuig om te werken of terug te keren naar Bulgarije. Maandag krijgen ze de kans om hun persoonlijke bezittingen uit hun voertuig te halen”, zegt Frank Moreels, voorzitter van BTB-ABVV.

Hij spreekt van een typisch geval van sociale dumping, uitbuiting en fraude. Elke chauffeur heeft een Bulgaars contract terwijl zijn werkgever hier in België actief is en slechts een postbus heeft in Bulgarije. Elke chauffeur heeft bijgevolg recht op Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden. “De chauffeurs worden echter uitgebuit door een malafide Belgische werkgever die zijn bonafide collega transporteurs kapot concurreert met dumpingtarieven. Tarieven die hij alleen maar kan aanbieden omdat hij deze sociale dumping en fraude organiseert”, klaagt de BTB aan.