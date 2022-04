Groots gebaar: Romain Bardet helpt zwaar gecrashte Alaphilippe en laat zo eigen kans schieten in Luik-Bastenaken-Luik

Op zo’n 60 kilometer van de finish in Luik-Bastenaken-Luik kwam zondag een groot deel van het peloton ten val in een afdaling richting de Col du Rosier. Wereldkampioen Julian Alaphilippe was er het ergst aan toe. De Fransman van Quick-Step Alpha Vinyl stortte naar beneden en brak een schouderblad en twee ribben.

Opvallend: zijn landgenoot Romain Bardet zag alles gebeuren en liet zijn eigen koers schieten. Hij dook het ravijn in om zich om Alaphilippe te bekommeren. “Ik zag dat Julian enkele meters dieper lag”, vertelde de Fransman van Team DSM aan VeloNews. “Hij was bij bewustzijn, maar kon niet praten of ademen. Ik was echt in shock. Hij was er slecht aan toe.”

Romain Bardet, in 2018 nog derde in Luik-Bastenaken-Luik, gaf zo zijn eigen winstkansen op. “Niemand kwam eraan en hij had echt hulp nodig.” Alaphilippe werd zondag nog overgebracht naar het ziekenhuis van Herentals.