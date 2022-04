Auto in Parijs rijdt in op agenten, politie doodt twee mensen

De Franse politie heeft in het centrum van Parijs het vuur geopend op een auto die op agenten inreed. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen, maakte het politiekorps in de nacht van zondag op maandag bekend.

De feiten speelden zich af op de Pont-Neuf, in het centrum van de hoofdstad. De wagen reed tegen het verkeer in en reed met hoge vaart in de richting van de agenten. Die voelden zich daardoor gedwongen het vuur te openen op het voertuig, luidt het.