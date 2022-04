Alweer een kandidaat uitgevallen door blessure in ‘De mol’: “We beleven een heus pechseizoen”

“Ik moest toch een dramatische exit krijgen hé”, lachte Anke nog vanuit het ziekenhuis. “Niet zomaar via een rood schermpje.” Het werd een dramatische exit. Het venijn zat hem gisteren in de staart van de aflevering. Toen Anke van een zestig meter hoge klif sprong in ruil voor pasvragen, bezeerde ze zich aan haar elleboog. “Er is iets mis met mijn elleboog”, riep ze wanhopig hangend aan het touw. Twee uur later viel het verdict: een elleboogbreuk. Later bleken het drie à vier breuken te zijn.

Bezorgdheid

“Onze eerste bezorgdheid die dag was uiteraard Anke”, aldus Gilles. “Toen bleek dat zij veilig en begeleid naar huis kon, hebben we het spel en de opnames hervat. Toch kunnen we niet anders dan benoemen dat we dit jaar een heus pechseizoen beleven. Je gaat met tien mensen op stap die je leuke en uitdagende opdrachten laat uitvoeren, zowel fysiek als psychologisch. Je probeert die begeleiding en constructie van die reis zo zorgzaam mogelijk uit te voeren. De voorbije jaren is dat goed gelukt en bleven we gespaard van tegenslag, maar dit jaar kregen we meteen alles op ons bord. Een ongeluk komt nooit alleen zeggen ze wel eens, en niets blijkt minder waar.”

Ook nu sukkelt Anke nog met de elleboog. “Ik werd met de ambulance weggevoerd naar het ziekenhuis in Gran Canaria. Het was duidelijk dat het een zware operatie zou worden, dus ben ik gerepatrieerd en gingen we direct naar de spoed in België. Ze hebben mij geopereerd, met als gevolg: veel pinnen en platen er in. Er was weinig vooruitgang dus hebben ze me opnieuw geopereerd en alle vijzen er weer uitgehaald. Daarna kreeg ik zwellingen en twee weken later werd ik nog eens geopereerd Het gaat nu eigenlijk nog altijd niet goed.”

Gilles bewondert Anke dan ook. “Anke was een bijzonder sterke kandidaat. Ze was vastberaden en verbaasde ons vanaf de eerste dag met haar competitieve aanpak en haar liefde voor het spel en de groep. Dat ze op deze wel heel ongelukkige manier het spel moest verlaten voelt extra wrang. Voor haar in de eerste plaats, zeker ook voor de groep, maar ook voor ons als makers. We hebben veel bewondering voor haar positivisme en haar drive in haar niet evidente revalidatieproces.” En wat als Anke De Mol was geweest? “Dan was het zonder twijfel game over. Dan hadden we de camera’s uitgezet en een einde gemaakt aan de opnames.”

Hoe rechercheur Anke haar deelname aan de buitenwereld geheim kon houden? “Mijn alibi was dat ik in Singapore zat voor Interpol. Een mensenhandeldossier. Waarom zou ik drie weken lang anders de kindjes achterlaten? En waarom stuur ik geen foto’s? Ik zei dat ik er echt niets mocht over vertellen. Dat ze heel strikt waren bij Interpol.”

Iedereen een tattoo

Nog een zeer bijzonder moment in de aflevering was de uitgaansavond van de groep. Ze passeerden een tattooshop en ze beslisten om allemaal een tattoo te laten zetten. Een kleine banaan, zowaar. Ze hadden die dag door de bananenplantages moeten hollen op zoek naar opdrachten, met een grote katapult proberen bananen in een mand te schieten en allerlei vragen over bananen moeten oplossen, waardoor ze dat gewoon beslisten. Dus werden ze de volgende ochtend alle vijf wakker met een tattoo op hun lijf. “Het zegt iets over hoe hard dat ge naar elkaar toe wordt getrokken”, aldus Yens. “En hoe zot we in onze kop zijn”, lachte Manu.

Nog drie kandidaten in het spel. En de mol natuurlijk. De Mol die het niet zo slecht had gedaan. 4.400 euro van de 17.000 euro werd in deze aflevering bijeen gezameld. In totaal zit nu 24.790 euro in de groepspot.