Wezel Sport-speler Nico Hoes (links) in duel met Pieter-Jan Van Oudenhove. — © Mpics

In Wezel moeten de champagneflessen (nog een week langer) in de koelkast blijven. De topper tegen concurrent ASV Geel bleef, mede door de torenhoge verwachtingen, steken op een gelijkspel en dus bleef de titelviering uit. Wouter Vosters en co. moeten nu de klus zondag gaan klaren op het veld van Ternesse. “We gaan de puntjes op de i zetten”, aldus Vosters.