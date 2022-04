Ex-ploegleider Etienne Oyen overleden na hartfalen tijdens fietstocht

Etienne was een begrip in het Limburgs wielrennen, maar ook daarbuiten. In de jaren ’70 was hij een gedreven en veel gevraagd ploegleider. Het begon in ’74 toen hij de profploeg Gero verwarming leven inblies met als renners Benny Schepmans, Georges Claes, André Verbraeken, Lucien Willekens. De jaren nadien was hij ook nog ploegleider bij onder meer Splendor, Mini Flat, Carlos (samen met Roger Swerts) en Fangio.

Etienne was nog steeds actief als steunpilaar van heel wat jonge renners uit onze regio.